Filipinler faciayı yaşamaya devam ediyor! Ölü sayısı 388’e çıktı

HER YIL ORTALAMA 20 TAYFUN MEYDANA GELİYOR

Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, yaptığı incelemelerin ardından bölgeye 40 milyon dolarlık yardım yapılacağını duyurmuştu. Filipinler'de her yıl ortalama 20 fırtına ve tayfun etkili oluyor. Öte yandan, "ülkeyi vuran en ölümcül tayfun" olarak bilinen Haiyan nedeniyle 2013'te 6 binden fazla kişi ölmüş ve büyük yıkım yaşanmıştı.