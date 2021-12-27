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Giriş Tarihi: 27.12.2021 12:13

Filipinler faciayı yaşamaya devam ediyor! Ölü sayısı 388'e çıktı

AA
Filipinler faciayı yaşamaya devam ediyor! Ölü sayısı 388’e çıktı

Filipinler'i vuran Rai Tayfun'u nedeniyle ölü sayısı 388'e yükseldi. 60 kişi ise halen kayıp. Yetkililer çevre ülkelerden acil yardım çağrısında bulundu.

The Star gazetesinde yer alan haberde, Sivil Savunma departmanından yapılan açıklamada, tayfun nedeniyle yaklaşık 482 bin evin hasar gördüğü belirtildi. Tayfunun neden olduğu sel, şiddetli fırtına, toprak kayması ve yıkımlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 388'e çıktığı aktarılan açıklamada, 60 kişinin ise halen kayıp olduğu kaydedildi.

200 BİNDEN FAZLA KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ

Açıklamada, ülkede 300 binden fazla insanın tahliye kamplarında kaldığı ve 200 binden fazla kişinin ise diğer bölgelerdeki yakınlarına sığındığı bilgisi paylaşıldı. Bohol Valisi Arthur Yap, vilayet idari sınırları içindeki belediye başkanlarına, "acil yardım çalışmalarına destek olmaları ve halkın gıda, su gibi acil ihtiyaçlarını karşılamaları" talimatını vermişti.

HER YIL ORTALAMA 20 TAYFUN MEYDANA GELİYOR

Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, yaptığı incelemelerin ardından bölgeye 40 milyon dolarlık yardım yapılacağını duyurmuştu. Filipinler'de her yıl ortalama 20 fırtına ve tayfun etkili oluyor. Öte yandan, "ülkeyi vuran en ölümcül tayfun" olarak bilinen Haiyan nedeniyle 2013'te 6 binden fazla kişi ölmüş ve büyük yıkım yaşanmıştı.

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Filipinler faciayı yaşamaya devam ediyor! Ölü sayısı 388'e çıktı
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