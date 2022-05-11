Filistin Başbakanı Iştiyye: "Al Jazeera muhabirinin ölümünden İsrail'i sorumlu tutuyoruz"

Iştiyye, Brüksel'de Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola ile görüşmesinin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Ebu Akile'nin İsrail askerlerince öldürülmesini kınadığını belirten Iştiyye, "Bu, bir suç eylemidir. Harika bir kadın ve yaratıcı bir gazeteci Ebu Akile'nin öldürülmesinden tamamen İsrail'i sorumlu tutuyoruz. Ebu Akile, her Filistinli tarafından sevilirdi. Her gün Filistinlilerin evine haberleriyle girerdi. İsrail'in istediği sadece onu öldürmek değildi. Adaletin sesini, barışın sesini ve İsrail'i uluslararası mahkemelere taşıyacak sesi öldürmekti." diye konuştu.

Iştiyye, olayı kınamakla kalmayacaklarını, İsrail'in uluslararası mahkemelere taşıyacakları eylemleri arasına alacaklarını vurgulayarak "İsrail'in Filistinlilere karşı yaptıklarından uluslararası mahkemelere söz ettiğimizde sorumlu tutulacağını düşünüyorum. Ebu Akile'nin vurulması olayının İsrail'in masum insanlara karşı suç teşkil eden eylemlerinin açık bir delili olacağını düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

"MESCİD-İ AKSA SADECE MÜSLÜMANLARIN İBADET ALANI"

İsrail'in Mescid-i Aksa ile ilgili tutumuna da tepki gösteren Iştiyye, şunları kaydetti:

"İsrail işgali dini, tarihi, sivil veya askeri yerlere saygı göstermiyor. Mescid-i Aksa'ya gelince, İsrailliler camiyi bölmeyi düşünüyor. Bunu dini yerlerimize karşı bir saldırganlık eylemi olarak görüyoruz. Mescid-i Aksa'nın tarihi statükosuna saygı duyulmalıdır. Tüm uluslararası toplum aynı şeyden bahsediyor; bu da Mescid-i Aksa'nın sadece Müslümanların ibadet ettiği bir yer olduğu ve başka kimseyle paylaşılamayacağı anlamına geliyor."

AL JAZEERA MUHABİRİ ŞİRİN EBU AKİLE'NİN ÖLDÜRÜLMESİ

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile, İsrail askerlerinin bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ettiği sırada İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü.

Görevini yaptığı sırada ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde İsrail askerlerince gerçek mermiyle vurularak başından ağır yaralanan Ebu Akile yaşamını yitirmişti.

Al Jazeera'nin ilk nesil saha muhabirlerinden 51 yaşındaki gazeteci, İsrail'in işgal altındaki topraklarda Filistin halkına yönelik saldırılarını kayıt altına almak için uzun süredir bölgede çalışmalar yürütüyordu.

Kudüs'te 1971'de doğan Ebu Akile, Ürdün'deki Yermuk Üniversitesi Gazetecilik ve Medya Bölümü mezunuydu.

Cenin Kampı'na bu sabah baskın düzenleyen ve bir Filistinliyi gözaltına almak için evinin çevresini kuşatan İsrail güçleri ile Filistinliler arasında olaylar çıkmıştı.