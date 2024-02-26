Filistin Devlet Başkanı Abbas hükümetin istifasını kabul etti

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre Abbas, Iştiyye ile Ramallah'ta görüştü.

Hükümetin istifasını kabul eden Abbas, Iştiyye ve kabinedeki bakanlardan yeni hükümet kuruluncaya kadar "geçici hükümet" olarak çalışmalarını sürdürmelerini istedi.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bugün düzenlenen haftalık kabine toplantısında Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a istifasını sunduğunu duyurmuştu.

Iştiyye, "Karar, Filistin davası ve siyasi rejimimizin karşılaştığı benzeri görülmemiş şiddetli saldırıların yanı sıra Gazze'de halkımıza karşı uygulanan zorla aç bırakma, göçe zorlama gibi soykırım suçlarının gölgesinde alındı." demişti.