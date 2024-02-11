Filistin direnişi yeni bir dünya düzeni getirecek

İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICFY), 5. Genel Kurulu kapanışında konuşan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Filistinlilerin direnişinin önemine işaret ederek, "Bu, sadece Filistin'e özgürlük getirmeyecek. Bu, sadece tüm dünya tarafından tanınan, Filistin halkı için özgür Filistin devletini sağlamayacak, aynı zamanda dünya sistemi için sürdürülebilir yeni bir statüko, dünyanın riayet edeceği, kurallara dayalı bir uluslararası sistemi getirecek" dedi. İkinci kez ICYF'nin başkanlık görevini yürüten Taha Ayhan'ı tebrik eden Bilal Erdoğan, Başkan Erdoğan'ın "Dünya beşten büyüktür" sözüne işaret ederek, "(Filistinlilerin direnişi) Umarım bu işlevsiz sistemi yıkar ve uluslararası sorunlarla gerçekten ilgilenen, baskılara karşı gerçekten çalışan ve tüm dünyada barış ile refahı gerçekten destekleyen yeni bir sistem oluşturur" dedi.