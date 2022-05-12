Filistin, gazeteci Şirin için ayakta

Filistin'debinler bir kez daha İsrail zulmüne karşı ayakta. İsrail askerlerinin, önceki gün işgal altındaki Batı Şeria'daki Cenin kentinde düzenlediği baskında öldürülen Aljazeera televizyonunun muhabiri Şirin Ebu Akile, son yolculuğunua uğurlanıyor. 51 yaşında görevi başında yüzünden vurularak yaşamını yitiren Akile için Batı Şeria'nın Ramallah kentinde resmi tören düzenlendi.Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas törende, gazetecinin ölümünden "tamamen" İsrail'i sorumlu tutarak, olayı Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taşıyacaklarını söyledi. Akile'nin cenazesini taşıyan konvoy Ramallah'tan, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs arasına ördüğü Ayrım Duvarı'ndaki Kalandiya kontrol noktasına doğru hareket etti. Binlerce Filistinli, işgal altındaki Doğu Kudüs'e taşınan Ebu Akile'nin naaşını karşılamak için ellerinde Filistin bayraklarıyla yolda bekledi. Törene katılanlar İsrail zulmüne lanet okudu. Filistinli gazetecinin naaşı bugün işgal altındaki Doğu Kudüs'te toprağa verilecek. Deneyimli saha muhabiri Akile, İsrail askerlerinin Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ediyordu. İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü. Görevini yaptığı sırada ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek bulunuyordu. Yanında bulunan gazeteci Ali es-Sumudi de sırtından yaralanmıştı.AL Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin Batı Şeria'nın Cenin kentinde öldürüldüğü sırada İsrail güçleri ile arasında 150 metre mesafe olduğu ortaya çıktı. İsrail Haaretz gazetesindeki habere göre, İsrail ordusu tarafından yapılan ilk soruşturmada gazeteci Ebu Akile'nin görevini yerine getirdiği sırada ölümüne neden olan ateşin İsrail tarafından mı yoksa Filistinli silahlı güçler tarafından mı açıldığı henüz netleşmedi. İsrail tarafı, Şirin'in ölümüne neden olan kurşunu Filistinlilerin sıktığını ileri sürüyor.BM: Bağımsız soruşturma açılmalı.Uluslararası Basın Enstitüsü: Öldürenlerden hesap sorulmalı.İngiltere ve Fransa: Al Jazeera muhabirinin ölümüne ilişkin soruşturma açılmalı.Afrika ülkeleri, gazeteci Ebu Akile'nin İsrail askerlerince öldürülmesine tepki gösterdi.