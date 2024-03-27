Filistinli annelerin çığlığını duyan yok

İsrail ordusunun, halkı aç ve susuz bırakıp yardımların ulaşmasını engelleyerek insani felakete yol açtığı Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 32 bin 490'a yükseldi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) alınan kalıcı ateşkese dönüşecek şekilde ramazan ayında acilen ateşkes sağlanması talep edilen kararın üzerinden 48 saat geçti.Siyonist İsrail bu süre içerisinde 200'e yakın Filistinliyi daha acımasızca öldürdü. Bu kişilerden 12'si sığındıkları çadırda öldürüldü. Dünya hâlâ BM kararının bağlayıcı olup olmayacağını tartışıyor. Ancak katil İsrail'in hem öldürmeye hem de Filistinlileri aç susuz bırakmaya devam ediyor. Çocukları açlığa karşı yaşam mücadelesi veren anneler bir kez daha dünyaya haykırdı:Anne Ummu Ayad: Kızım yatakta hayat mücadelesi veriyor. Hareket edemiyor, konuşmakta bile zorlanıyor.Anne Ummu Nur: Kızımın akciğerleri hasta, henüz hastalığın ne olduğu tam olarak belirlenemedi, kanı çok düşük ve yetersiz beslenmeden muzdarip. Tüm bunlar hayatını tehdit ediyor.Anne Nezihe Avad: Yetersiz beslenme nedeniyle sıkıntılar yaşayan üçüzlerimle birlikte Şifa Hastanesi'nden, güneye gitmek üzere ayrılmak zorunda kaldık. Üçüzlerim 2 kiloya kadar düştüler. Normalde 8 kilo olmaları gerekiyordu.KATAR merkezli Al Jazeera kanalındaki haberde uzmanlar, açlıktan ölümün nasıl olduğunu tarif etti. "Açlık: Çok acımasız, yavaş bir ölümün anatomisi" başlıkta habere göre vücudun açlığa nasıl yenik düşmesi uzun, yavaş ve acı içerisinde oluyor. Gazze Şeridi'nde yetersiz beslenme ve susuzluktan 27 kişi hayatını kaybetti. Siyonist İsrail'in Gazze Şeridi'nde neden olduğu kıtlığın İkinci Dünya Savaşı'ndan beri en büyük kıtlık olduğu belirtiliyor. Gazze'nin yanı sıra Sudan'da da kıtlık riski giderek büyüyor.İsrail'de aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi milletvekili Almog Cohen, Filistinlilerin sığındığı Gazze Şeridi'nin Refah kentine kara saldırısı başlatılması çağrısı yaparak, "Ramazan ayı onları öldürmek için en iyi zaman" dedi.İsrail güçleri 10 gündür kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesi çevresinde bulunan binaları hedef aldı, hastanedeki bazı yaralı ve sağlık çalışanlarını ise alıkoydu. Şifa Hastanesi çevresindeki 10 ev ve bina ateşe verildi, 100 dairenin bulunduğu 3 bina savaş uçaklarınca bombalandı. İsrail güçleri hastane içindeki yaklaşık 160 hasta ve yaralı ile 25 sağlık çalışanını alıkoydu.