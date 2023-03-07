Filistinlilere organize saldırılar sürüyor

İsrail askerleri, işgal altında bulunan Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenledi. Kime ait olduğu tespit edilemeyen evi kuşatan İsrail askerleri 6 Filistinliyi öldürdü, 9 kişiyi yaraladı. Son günlerde Huvvara beldesinde Filistinlilere yönelik organize saldırılar gerçekleştiren Yahudi yerleşimciler de insanlık dışı eylemlerini sürdürüyor. İsrail güçleri korumasındaki onlarca Yahudi yerleşimci, Nablus kentine bağlı Huvvara beldesine baskın düzenledi. Filistinlilere ait evlere saldıran Yahudi yerleşimciler ile Filistinliler arasında arbede çıktı. 6 Filistinli yaralandı.Öte yandan, sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, bir grup Yahudi yerleşimcinin Huvvara'da Filistinli ailenin bulunduğu bir araca taş, sopa ve baltalarla saldırdığı görüldü. Aracın camlarını kıran saldırganların içeri göz yaşartıcı gaz sıktığı dikkat çekti. Olayda Filistinli yaşlı bir adam ve 2 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı. Olay yerine birkaç kilometre mesafede bulunan İsrail askerleri ise beldeye gelen yerleşimcilerle müzik eşliğinde dans etti. Eski İsrail Başbakanı Yair Lapid, saldırıları 'Yahudi terörü' olarak tanımladı.