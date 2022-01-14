Film gibi kaçış hikayesi! Ölmüş süsü vererek kaçan istismarcı böyle bulundu

Film senaryolarını aratmayan, ABD'den İskoçya'ya uzanan bir suç zinciri olayı, dünya gündemine damgasını vurdu. ABD'de 'çocuk hakları aktivisti' olarak nam salmış, birçok siyasi isimle yakın ilişkisi olduğu iddia edilen Nicholas Alahverdian isimli bir kişi, son yılların en karmaşık kaçış hikayelerinden birine imza attı.

KENDİSİNİ ÇOCUK HAKLARI AKTİVİSTİ OLARAK TANITTI

ABD vatandaşı olan 32 yaşındaki Alahverdian, çocukken ailesinin alkolik ve istismarcı olması nedeniyle Rhode Island eyaletinin çocuk, gençlik, aile yardım dairesine bağlı bir çocuk esirgeme yurdunda büyümek zorunda kaldı. Çevresinde oldukça "zeki ve kurnaz" olarak tanınan Alahverdian, 2011 yılında ise kendisini ülke medyasına tanıtacak davayla gündeme geldi.