Financial Times’tan itiraf gibi analiz! Başkan Erdoğan’ı hedef aldılar

Türk lirasının, küresel piyasalardaki dalgalanmasını incelediği sözde haberde FT, liranın gerilemesini ekonomik göstergelere değil, siyasi koşullara bağlı olduğunu söyledi. Financial Times, sözde ekonomi analizinde, "Türk lirasının değerindeki çöküş, geçmişte olduğu gibi ülkenin ekonomik temellerindeki sorunlardan kaynaklı değil. Tek sorun, Erdoğan'ın daha ne kadar kalacağı." ifadelerini kullandı.

FT, bu analiziyle, seçilmiş hükümetin aleyhine yürüttüğü algı operasyonunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Adeta muhalefetin operasyon faaliyetlerinin sözcülüğünü ve akıl hocalığını üstlenen Financial Times'ın kullandığı bu ifadeler, akıllara "Biden ittifakı"nı getirdi.

ABD Başkanı Joe Biden, seçimler öncesinde muhaliflere destek vererek, "Erdoğan'ı yenmeleri için onları desteklemeliyiz" ifadelerini kullanmıştı. Biden'ın bu skandal ifadeleri, dış güçlerin Türkiye'deki iktidarı değiştirebilecekleri operasyonlar peşinde olduğunu tüm dünyaya göstermişti.

Bu algı ittifakı karşısında net tavrını ortaya koyan Başkan Erdoğan ise, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarla kirli oyuna yönelik ifadeler kullanmıştı.

Başkan Erdoğan, geçtiğimiz gün kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada "Ülkemizi denklemin dışına itmek için kur ve faiz üzerinden oynadıkları oyunu görüyoruz. Biz aynı oyunu terör örgütleri ile mücadelemizde gördük, karşı atağımızı yaptık ve başardık. Aynı oyunları darbe girişiminde gördük, milletimizle beraber direndik ve başardık. Güçlü bir duruş sergileyerek girdiğimiz her mücadeleden anlımızın akıyla çıktık. Milletimizi bu ekonomik kurtuluş savaşından da zaferle çıkaracağız" yorumunda bulunmuştu.