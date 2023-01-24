Finlandiya, İsveç olmadan NATO’yu değerlendiriyor

Finlandıya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Türkiye ile imzalanan Üçlü Muhtıra'nın bundan sonra nasıl ilerleyeceğine dair yerel basına açıklama yaptı. Türkiye'nin İsveç'te yaşananlar konusunda "şokta ve kızgın" olduğunu, bunun da Türkiye ile müzakereyi zorlaştırdığını belirten Haavisto, "Bu protestocular, Finlandiya ve İsveç'in güvenliğiyle oynuyor" değerlendirmesini yaptı. Haavisto, Finlandiya'nın İsveç olmadan NATO'ya katılmayı düşünmesi gerektiğini kaydetti. Haavisto, Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki görüşmelere birkaç hafta ara vermek gerektiğini ifade etti.