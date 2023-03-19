Finlandiya mutlu İsveç’e soğuk duş

RusyaUkrayna savaşı nedeniyle gözlerini NATO üyeliğine diken İsveç ve Finlandiya bir kez daha Türkiye'nin açıkladığı karara kilitlendi. Dünya basını Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'nün önceki gün Türkiye'ye yaptığı ziyarete kilitlenmişti. Zirve sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin iki ülkenin NATO üyeliği konusundaki kararını açıklaması geniş yankı buldu. Erdoğan, Türkiye'nin Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay verdiklerini ve TBMM'deki sürecin başlatıldığını bildirmişti. Türkiye'nin tutumuna dünya basınından da "Finlandiya memnun, İsveç mutsuz" yorumları yapıldı. Batı medyasındaki haberlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç'in teröristlere verdiği destek konusundaki uyarıları da ön plana çıkarıldı."Türkiye, NATO üyeliği için Finlandiya'yı destekliyor, İsveç'i eleştiriyor" başlığını attı.Kararı "Erdoğan'ın mesajı İsveç için soğuk duş" başlığıyla verdi."Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın yollarını ayırdı" başlığını kullandı."Türkiye Cumhurbaşkanı Finlandiya'nın üyeliğine yeşil ışık yaktı, ancak İsveç'in hâlâ 'teröristleri' desteklediğini söyledi" yorumunda bulundu.Karar sonrası açıklama yapan İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billstrom kendi üyeliklerinin onaylanmaması konusunda hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi. Öte yandan NATO ve ABD, 'Türkiye'nin Finlandiya kararından memnunuz' açıklaması yaptı.