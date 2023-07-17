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Giriş Tarihi: 18.7.2023

Firavun Hatşepsut’un tapınağına turist akını

Firavun Hatşepsut’un tapınağına turist akını
Antik Mısır'ın 18. hanedanı döneminde hüküm süren kadın firavun Hatşepsut'un Luksor'daki tapınağı ilgi görüyor. Luksor'un Nil Nehri'ne bakan batı kıyısında yer alan, arkasını dev kayalıklara dayayan geniş arazide inşa edilen Hatşepsut Tapınağı, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Dünyanın farklı yerlerinden gelen turistler, kayalık bir yamacın eteğinde yükselen tapınağa yoğun ilgi gösteriyor. Üç katlı olarak kademeli bir taraça sistemiyle inşa edilen tapınak, mimari yapısıyla ziyaretçileri adeta büyülüyor. AA
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Firavun Hatşepsut’un tapınağına turist akını
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