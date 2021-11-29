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Giriş Tarihi: 30.11.2021

Fitne haberciliğinin cevabını Çerkez kardeşlerimiz verdi

ANKARA
Fitne haberciliğinin cevabını Çerkez kardeşlerimiz verdi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından, Alman DW haber ajansının "Çerkezlerin Türkiye'de asimile edildikleri" iddiasına ilişkin paylaşımda bulundu. Çelik, "Nerden ve ne şekilde gelirse gelsin her türlü fitne siyaseti ve fitne haberciliği Çerkez kardeşlerimizden her zaman 'Biz Çerkeziz, bizden hain çıkmaz' cevabını almıştır ve alacaktır" ifadelerini kullandı.

'BİZDEN HAİN ÇIKMAZ'
"Çerkez kardeşlerimiz Alman DW kanalının mesnetsiz iddialarını reddettiler. Sözde haber adı altında ifade edilen provokatif iddiaları 'Türkiye aleyhine iddialar' olarak nitelendirerek gereken cevabı verdiler" değerlendirmesinde bulunan Çelik, şunları kaydetti: "Türkiye aleyhine iddialar söz konusu olduğunda, 'Türkiye Cumhuriyeti devletinin milli birlik ve beraberliği aleyhine tüm oluşumların karşısındayız' diyen Çerkez kardeşlerimiz her türlü fitneye karşı her zaman en güçlü duruşu ortaya koyuyorlar. Nerden ve ne şekilde gelirse gelsin her türlü fitne siyaseti ve fitne haberciliği Çerkez kardeşlerimizden her zaman 'Biz Çerkeziz, bizden hain çıkmaz' cevabını almıştır ve alacaktır. Çerkez kardeşlerimiz var olsun. Birliğimiz ebedi olsun."

ÇERKEZLER ASLİ UNSUR OLMUŞTUR
BİRLEŞİK Kafkas Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Cemil Görücü, Çerkezlerin Türkiye'de asimile edildikleri iddiasına ilişkin, "Çerkezler, hem imparatorluk döneminde hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda asli unsur olmuşlardır" dedi

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Fitne haberciliğinin cevabını Çerkez kardeşlerimiz verdi
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