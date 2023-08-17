Foreign Affairs: Erdoğan sıradan bir lider değil: Türkiye, Avrupa için kilit rolde

İngiltere merkezli Middle East Eye (MEE) haber sitesindeki analizde Avrupa Birliği'ne (AB) Türkiye çağrısı yapıltı. Haberde Ukrayna Savaşı gibi küresel krizler üzerinden Türkiye'nin dünya sahnesinde izleyeceği politika mercek altına alındı. Yazıda "Ankara'nın artan jeopolitik önemi ve bölgesel çatışmalarda arabuluculuk yapma konusundaki benzersiz yeteneği, onu Avrupa için kilit bir stratejik ortak haline getiriyor" denildi. Analizde ayrıca, İspanya'da yapılacak AB Dışişleri Bakanları toplantısına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da davet edilmesi gerektiği savunuldu. ABD'li Foreign Affairs dergisi de dikkat çeken bir makale yayımladı. Dergi, jeopolitik ve askeri önemine dikkat çektiği Türkiye için "Paha biçilemez bir müttefik" ifadelerini kullanırken "Erdoğan sıradan bir lider değil" dedi.