Fransa Başbakanı Jean Castex koronavirüse yakalandı

Castex, dün Belçika'nın başkenti Brüksel'de mevkidaşı Alexander De Croo ile görüşmüştü. Jean Castex, Kovid-19 aşılarını tamamlamıştı.

Daha önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve çok sayıda bakan da Kovid-19'a yakalanmıştı.