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Giriş Tarihi: 23.11.2021 11:20

Fransa Başbakanı Jean Castex koronavirüse yakalandı

AA
Fransa Başbakanı Jean Castex koronavirüse yakalandı

Fransa Başbakanlık yetkilileri, Fransız Başbakan Jean Castex'in koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Fransa Başbakanı Jean Castex'in yeni tip koronovirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi. Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Castex'in 11 yaşındaki kızının virüse yakalanmasının ardından Kovid-19 testi yaptırdığı belirtildi.

AŞILARI TAMAMLANMIŞTI

Testin pozitif çıktığı ifade edilen açıklamada, Castex'in kızında Kovid-19 tespit edilmesinin ardından kendisini karantinaya aldığı ifade edildi.

Castex, dün Belçika'nın başkenti Brüksel'de mevkidaşı Alexander De Croo ile görüşmüştü. Jean Castex, Kovid-19 aşılarını tamamlamıştı.

Daha önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve çok sayıda bakan da Kovid-19'a yakalanmıştı.

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Fransa Başbakanı Jean Castex koronavirüse yakalandı
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