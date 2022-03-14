Fransa Cumhurbaşkanı Macron havacı kıyafeti giydi! "Zelenskiy taklidi" dendi

"TAKLİT ETMEK ÇOCUKÇA"

Ülkede nisanda yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan Macron'un reklam çalışması olarak da görülen fotoğraflar, başka bir kullanıcının da "Savaşın ortasındaki bir ülkenin cumhurbaşkanını taklit etmeye çalışmak çocukça" şeklindeki tepkisini çekti.