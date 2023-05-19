Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Hitler davası!
Giriş Tarihi: 19.5.2023 13:32 Son Güncelleme: 19.5.2023 13:34

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Hitler davası!

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Hitler'e benzetildiği afişlere ilişkin soruşturma başlatıldı.

AA
Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Hitler davası!

Fransa'da, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Nazi lideri Adolf Hitler'e benzetildiği afişlere ilişkin soruşturma açıldı.

Fransız basınındaki habere göre, ülkenin güneyindeki Avignon kentinde çarşambayı perşembeye bağlayan gece birçok reklam panolarının üzerine Macron'un Hitler olarak resmedildiği afişler yapıştırıldı.

Avignon Belediyesi, Macron'un yüzünün, "49.3" yazılı ve Hitler'inkine benzer bir bıyıkla resmedildiği afişlerin kaldırılmasını talep etti.

"49.3" yazısı, emeklilik reformunun mecliste oylamadan kabul edilmesi için hükümetin devreye koyduğu Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrasını anımsatıyor.

Söz konusu afişler, Lekto lakablı grafiti sanatçısının geçen ay Macron'u Hitler olarak bir bina duvarına resmettiği grafitinin aynısı.

Avignon Savcılığı dün afişlere ilişkin, "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" ve "isyana teşvik" gerekçeleriyle soruşturma başlattı.

Nisan ayında, Lekto, Avignon'da bir binanın duvarına, Macron'u Hitler olarak resmetmişti. Ardından grafiti beyaz boyayla kapatılmıştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Hitler davası!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA