Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Hitler davası!

Fransa'da, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Nazi lideri Adolf Hitler'e benzetildiği afişlere ilişkin soruşturma açıldı.

Fransız basınındaki habere göre, ülkenin güneyindeki Avignon kentinde çarşambayı perşembeye bağlayan gece birçok reklam panolarının üzerine Macron'un Hitler olarak resmedildiği afişler yapıştırıldı.