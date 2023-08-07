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Giriş Tarihi: 8.8.2023

Fransa karşıtları yine sokaklarda

Fransa karşıtları yine sokaklarda
Nijer'de 26 Temmuz'da yaşanan darbenin ardından bölge hâlâ diken üzerinde. Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'nun (ECOWAS) askeri cuntaya tanıdığı bir haftalık süre önceki gece yarısı doldu. Askeri müdahaleye karşı hava sahasını kapatan cuntadan "Yabancı bir güç ECOWAS işbirliğiyle ülkemize saldırı hazırlığında" açıklaması yapıldı. Burkina Faso ve Mali de Nijer'deki cuntayla dayanışma göstermek için Niamey'e heyet gönderdi. Fransız ulusal havayolu Air France ise uçuşlarını askıya aldı. Nijer'de Fransa karşıtları da yine sokaklardaydı. Bazı göstericilerin Türkiye tişörtleri giydikleri görüldü.
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Fransa karşıtları yine sokaklarda
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