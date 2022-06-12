Fransa sandık başına gitti

Fransa'da milletvekillerinin belirleneceği genel seçimlerinin ilk turu dün yapıldı. Yaklaşık 48,7 milyon seçmenin bulunduğu ülkede halk, Ulusal Mecliste görev yapacak 577 milletvekilini belirlemek için sandık başına gitti. Seçimde 6 bin 293 aday milletvekili olmak için yarışırken ilk turda bir adayın salt çoğunluğu sağlayamadığı sandalyeler için 19 Haziran'da ikinci tur yapılacak. Seçimde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un liderliğindeki Ensemble ve aşırı solcu Jean-Luc Melenchon liderliğindeki Nupes ittifakları yarıştı. İkinci kez cumhurbaşkanı seçilen Macron'un vaatlerini yerine getirebilmesi için, mecliste salt çoğunluğu sağlayabilmesi ve hükümeti kurabilmesi büyük önem taşıyor.