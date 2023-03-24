Fransa savaş alanı

Fransa'da, emeklilik yaşını 62'den 64'e yükseltmeyi öngören reforma karşı çıkanlar dokuzuncu kez ülke genelinde gösteriler düzenledi. Son eylemler şimdiye kadarki en geniş katılımlı protestolar oldu. Organizatörlere göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümeti karşıtı gösterilere 3.5 milyon, İçişleri Bakanlığı'na göre ise 1 milyon 89 bin kişi katıldı. Göstericiler, hükümetten, mecliste oylama yapılmadan nihai olarak kabul edilen reformdan vazgeçilmesini talep etti. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, gösterilerde en az 457 kişinin gözaltına alındığını, 441 polis ve jandarmanın yaralandığını belirtti.Dijon, Rennes ve Rouen'de polis ve göstericiler arasında gerginlik yaşandı. Başkent Paris'te emniyetin onay verdiği protestoda polis ve göstericiler arasında arbede çıktı. Göstericilerden bazıları Paris sokaklarındaki çöp ve çöp bidonlarını ateşe verdi, otobüs duraklarını tahrip etti.Ülkenin önde gelen işçi ve öğrenci sendikaları, yaptıkları ortak açıklamada, reforma karşı hafta sonu ve 28 Mart Salı günü gösteriler düzenleme ve greve gitme çağrısında bulundu. Reform karşıtları Bordeaux kentinde belediye binasının kapısını ateşe verdi. Başbakan Elisabeth Borne, gösterilerde meydana gelen şiddet ve tahribatın "kabul edilemez" olduğunu ifade etti. Ülke genelinde 140 yangının söndürüldüğü kaydedildi.