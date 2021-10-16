Fransa tarihinde bir ilk! Macron, yüzlerce Cezayirlinin öldürüldüğü katliama ilişkin anma törenine katıldı

YÜZLERCE CEZAYİRLİ ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Kurbanların yakınlarının tüm çabalarına rağmen katliamı 37 yıl görmezden geldiği değerlendirilen Fransa, 1998'de katliamla ilgili 40 kişinin ölümünü kabullenmişti. Tarihçilere göre Fransız devleti, bu katliamın üstünü örtmeye çalıştı.

Ardından 17 Ekim 2001'de Paris'in sosyalist Belediye Başkanı Bertrand Delanoe tarafından hayatını kaybedenleri anmak için Saint Michel Köprüsü'ne levha dikildi. Fransa, katliamı hala "devlet suçu" olarak tanımadı.