Fransa uçurumun eşiğinde

Fransa'da polisin 27 Haziran'da Nanterre bölgesinde 17 yaşındaki genç Nael'i öldürmesiyle başlayan protestolar dördüncü gecesinde de sürdü. Olaylar kent kent yayılmaya devam ederken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, devam eden olaylar nedeniyle 2-4 Temmuz'da Almanya'ya yapacağı ziyareti erteledi. Macron'un üzerindeki 'OHAL' baskısı giderek artarken, muhalefet Fransa'nın "uçurumun eşiğinde" olduğunu dile getirmeye başladı. Birçok bölgede ise aşırı sağcılarla göstericiler karşı karşıya geliyor. İşte Fransa'daki banliyö isyanlarındaki son gelişmeler:Önceki geceki gösterilerde bin 300'ü aşkın kişi daha gözaltına alındı, 79 polis ve jandarma çatışmalarda yaralandı.Gözaltına alınanların ortalama yaşının 17 olduğu açıklandı.Gözaltına alınanlar arasında 13 yaşındaki çocukların da olduğunu aktarıldı.Polis olayların başladığı ilk günden bu yana en az 2 bin 122 protestocuyu gözaltına aldı.Ülke genelinde 500 kamu binası, 1900 araç ateşe verildi ve kamusal alanda 3 bin 880 noktada kundaklama yapıldı.En az 30 polis karakolu ve 11 jandarma karakolu saldırıya uğradı.Göstericiler Marsilya'da silah dükkânını yağmaladı. Tüfek çalındığı ancak mühimmat alınmadığı açıklandı.Olayların yeni merkez üssü Marsilya ve Lyon oldu.İki gösterici hayatını kaybetti.10 kentte geceleri sokağa çıkma yasağı getirildi.Bir aydınlatma direği, direği testereyle kesen eylemcilerin üzerine devrildi.Paris, Marsilya, Reims, Tours gibi çok sayıda kentte mağazalar yağmalandı.Fransa'nın bazı bölgelerinde aşırı sağcılar da göstericilere saldırmaya başladı.Ülke genelinde otobüs ve tramvay seferleri saat 21.00'den sonra iptal edildi.Protestoları bastırmak için devreye zırhlı araçlar girdi.Protestoların ilk başladığı Nanterres başta olmak üzere Marsilya, Woippy dahil birçok bölge ve kentte meydanlara zırhlı araçlar konuşlandı.Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği, Fransa'da bulunan Türk vatandaşları veya buraya seyahat edeceklerin, ülke geneline yayılan şiddet eylemlerine karşı dikkatli olmalarını istedi. Açıklamada, "Söz konusu olaylar dikkate alınarak, başta Paris olmak üzere, Fransa'da bulunan vatandaşlarımızın veya Fransa'ya seyahat edecek vatandaşlarımızın azami teyakkuzu göstermeleri ve olası gösteri alanları ve yakın çevreden uzak durmaları, muhtemel olayların muhtemel olayların gelişimini yerel makamlar ile Paris Büyükelçiliğimiz ve Başkonsolosluğumuzun duyuruları üzerinden düzenli şekilde takip etmeleri tavsiye edilmektedi" denildi.Polisin açtığı ateş sonucu yaşamını yitiren 17 yaşındaki Nael M. için dün aile üyelerinin katıldığı özel bir cenaze töreni düzenlendi. Cezayir asıllı Nahel M. tek çocuktu ve annesi tarafından büyütülmüştü. Paket servis şoförü olarak çalışıyordu ve ragbi liginde oynuyordu.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yaptığı açıklamada protestocuları gencin ölümünü istismar etmekle suçladı. Macron iktidarı yakın zamanda sarı yelekliler ve emeklilik yaşıyla ilgili protestolarla karşı karşıya kalmıştı. Bu kez ise toplumsal isyanlara banliyö krizi de eklendi. En son 2005'te de ülke çapında banliyöler tıpkı şimdi olduğu gibi, birer birer ayaklanmış, sokaklarda alevler yükselmişti.