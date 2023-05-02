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Giriş Tarihi: 3.5.2023

Fransa yine karıştı

Fransa yine karıştı
Fransa'da önceki gün başkent Paris ile Lille, Toulouse Lyon, Nantes, Rennes ve Marsilya dahil birçok kentte, emeklilik yaşını 2 yıl uzatan reforma karşı kitlesel gösteriler düzenlendi. Yaralananlara ilkyardım müdahalesinde bulunan Street-Medics Gözlemevi, gösterilerde aralarında eylemlere katılmayan sivillerin de olduğunu ve 30'u ağır 200 kadar kişinin yaralandığını belirtti. Street-Medics Gözlemevi, yaralı sayısının artabileceğini ve 2 binden fazla kişinin de polisin attığı göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini aktardı.
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Fransa yine karıştı
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