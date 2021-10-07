Fransa’da Avrupa’nın en büyük camisine tehdit mektubu!

"BURASI DAHA FAZLA İLGİ ÇEKİYOR"

Milli Görüş Teşkilatları Doğu Fransa Bölge Başkanı Eyüp Şahin, yaptığı açıklamada, bu tür tehditlerle daha önce de karşılaştıklarını, Avrupa genelinde birçok camiye ve Müslümanlara yapılan tehditlerin özellikle son yıllarda arttığını söyledi.

Sosyal medyadan da açık tehditler aldıklarını ifade eden Şahin, "Daha önce de 'Sizin ve ailenizin adresini bulduk. Hepinizi öldüreceğiz. Caminin ortasına bomba yerleştireceğiz' tarzında tehditler de oldu." dedi.