Fransa’da bir binada patlama! 2’si çocuk 7 kişi yaşamını yitirdi

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Binanın yakınlarında gaz şişelerinin bulunduğu ancak olayla bir ilişkisi olup olmadığının bilinmediği, jandarmanın ise soruşturma başlattığı aktarıldı. fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter'dan yaptığı açıklamada, en az 7 kişinin hayatını kaybettiği olay nedeniyle Montpellier ziyaretini yarıda bırakarak yangının çıktığı bölgeye gideceğini bildirdi.