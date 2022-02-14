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Giriş Tarihi: 14.2.2022 16:42

Fransa’da bir binada patlama! 2'si çocuk 7 kişi yaşamını yitirdi

AA
Fransa’da bir binada patlama! 2’si çocuk 7 kişi yaşamını yitirdi

Fransa'nın Doğu Pirenler bölgesindeki bir binada gece yarısı patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle 7 kişi yaşamını yitirdi. Ölenlerin arasında 2 çocuk olduğu ifade edilirken, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Fransa'nın güneyindeki Doğu Pireneler bölgesinde bir binada gece yarısı meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangında 7 kişi yaşamını yitirdi. Ulusal basındaki haberlere göre, Saint-Laurent-de-la-Salanque kasabasında, dün gece yarısı bir binanın zemin katında patlama meydana geldi.

25 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Patlamanın ardından çıkan ve bitişik binalara yayılan yangın, ekiplerin müdahalesi sonrası kontrol altına alındı. Olayda ilk belirlemelere göre, 2'si çocuk 7 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Binalardan en az 25 kişi tahliye edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Binanın yakınlarında gaz şişelerinin bulunduğu ancak olayla bir ilişkisi olup olmadığının bilinmediği, jandarmanın ise soruşturma başlattığı aktarıldı. fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter'dan yaptığı açıklamada, en az 7 kişinin hayatını kaybettiği olay nedeniyle Montpellier ziyaretini yarıda bırakarak yangının çıktığı bölgeye gideceğini bildirdi.

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Fransa’da bir binada patlama! 2'si çocuk 7 kişi yaşamını yitirdi
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