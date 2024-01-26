Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Fransa'da çiftçilerden protesto! Sosyal güvenlik kurumu binası ateşe verildi
Giriş Tarihi: 26.1.2024 20:20 Son Güncelleme: 26.1.2024 20:42

Fransa'da çiftçilerden protesto! Sosyal güvenlik kurumu binası ateşe verildi

Fransa'da hükümetin tarım politikaları protesto ediliyor. Aude vilayetine bağlı Narbonne kentinde hükümetin tarım politikasını protesto eden çiftçiler sosyal güvenlik kurumuna ait binayı ateşe verdi. Paris'e giden yollar kapatıldı.

Fransa’da çiftçilerden protesto! Sosyal güvenlik kurumu binası ateşe verildi

Fransa'da tarım politikaları protesto ediliyor. Ulusal basındaki haberlere göre, güneydeki Narbonne'da çiftçiler iktidarın tarım politikasına tepki olarak eylem yaptı.

SOSYAL GÜVENLİK BİNASI ATEŞE VERİLDİ

Eylem sırasında tarım sektörü çalışanlarına hizmet veren sosyal güvenlik kurumuna ait bina ateşe verildi.

Çiftçiler, gece saat 24.00'e kadar Paris'e giden farklı otoyolları trafiğe kapatacaklarını duyurdu.

MİLLETVEKİLLERİNİN ÜZERİNE UN ATTILAR

İktidar partisi Rönesans Milletvekili Jean-Rene Cazeneuve dün akşam Gers vilayetinde çiftçilerin eylem yaptığı alana gitti.

Cazeneuve, burada yaptığı konuşma sırasında çiftçiler tarafından yuhalandı. Çiftçiler, iktidar milletvekilinin üzerine un attı.

Öte yandan, ülkenin en büyük işçi sendikası Genel İş Sendikası (CGT) çiftçilerin eylemlerine katılma çağrısında bulundu.

YOLLARI KAPATTILAR!

Başbakan Gabriel Attal, ülkedeki çiftçi eylemlerine çözüm bulmak için Haute-Garonne vilayetinde çiftçilerle bir araya geldi.

Ülke genelinde çiftçiler, Toulouse, Agen, Beauvais gibi çok sayıda kentte gelirlerinin az olmasını ve hükümetin tarım politikasını protesto ediyor.

Çiftçiler hükümetin taleplerine kulak vermesi için traktörleriyle günlerdir yol ve otoyolları trafiğe kapatıyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Fransa'da çiftçilerden protesto! Sosyal güvenlik kurumu binası ateşe verildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA