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Giriş Tarihi: 9.12.2021 16:53

Fransa’da geleneksel ışık festivali başladı

İHA
Fransa’da geleneksel ışık festivali başladı

Fransa’nın Lyon kentinde geleneksel ışık festivalinin başlaması, sokakları rengârenk görüntülerle donattı. Festival, görenleri hayran bıraktı.

Fransa'nın Lyon kentinde gelenekselleşen ışık festivali dün gece başladı. Kentin değerli yapıları, parklar ve çeşmelere rengarenk yansıtıldı. Yüzlerce kişinin katıldığı festivalde, izleyicilere görsel şölen sunuldu.

Işıkların binaların dış cephelerinde göz alıcı görsellerin oluşturulduğu festival 4 gün boyunca ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Geçen yıl Covid-19 nedeni ile iptal edilen festivale bu yıl ise yaklaşık 1 milyon ziyaretçinin katılması bekleniyor.

Lyon’da ışık festivali hayran bıraktı | Video

FESTİVALİN TEMELLERİ VEBA SALGININDA ATILDI

Rivayete göre, 1643 yılında Lyon'da büyük bir veba salgını başlarken, bu durumdan kurtulmak için Hz. Meryem'e dua eden Lyon halkı duaları kabul edildiğine inanıyor.

Teşekkür etmek için Hz. Meryem'e heykeli yaptıran Lyon halkı ise hava koşulları nedeni ile töreni gerçekleştiremedi. Bu nedenle Lyon halkı, her yıl 8 Aralık'ta evlerinin önüne mum yakmaya devam etse de belediye 1989 yılında bir ışık festivali gerçekleştirdi. Belediyenin bu gösterisi ise festival gelenekselleşerek her yıl geniş katılımlarla düzenlendi.

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Fransa’da geleneksel ışık festivali başladı
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