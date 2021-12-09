Fransa’da geleneksel ışık festivali başladı

Geçen yıl Covid-19 nedeni ile iptal edilen festivale bu yıl ise yaklaşık 1 milyon ziyaretçinin katılması bekleniyor.

Lyon’da ışık festivali hayran bıraktı | Video

FESTİVALİN TEMELLERİ VEBA SALGININDA ATILDI

Rivayete göre, 1643 yılında Lyon'da büyük bir veba salgını başlarken, bu durumdan kurtulmak için Hz. Meryem'e dua eden Lyon halkı duaları kabul edildiğine inanıyor.

Teşekkür etmek için Hz. Meryem'e heykeli yaptıran Lyon halkı ise hava koşulları nedeni ile töreni gerçekleştiremedi. Bu nedenle Lyon halkı, her yıl 8 Aralık'ta evlerinin önüne mum yakmaya devam etse de belediye 1989 yılında bir ışık festivali gerçekleştirdi. Belediyenin bu gösterisi ise festival gelenekselleşerek her yıl geniş katılımlarla düzenlendi.