Fransa’yı karıştıran yasaya onay

Fransa'da, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümetinin emeklilik yaşının 62'den 64'e yükseltilmesine ilişkin adımıyla başlayan kaos, siyasi kriz olarak Meclis'e taşındı. Sokakların savaş alanına döndüğü ülkede muhalefet partilerinin emeklilik reformuna ilişkin hükümete karşı sunduğu gensoru önergesi Ulusal Meclis'te oylandı. Kabulü için 287 oy gereken önerge reddedildi. Gensorunun kabulü için 9 oy eksik kaldı. Gensorunun reddiyle tartışmalı emeklilik reformuna ilişkin tasarı nihai olarak kabul edildi.