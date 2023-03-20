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Giriş Tarihi: 21.3.2023

Fransa’yı karıştıran yasaya onay

Fransa’yı karıştıran yasaya onay
Fransa'da, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümetinin emeklilik yaşının 62'den 64'e yükseltilmesine ilişkin adımıyla başlayan kaos, siyasi kriz olarak Meclis'e taşındı. Sokakların savaş alanına döndüğü ülkede muhalefet partilerinin emeklilik reformuna ilişkin hükümete karşı sunduğu gensoru önergesi Ulusal Meclis'te oylandı. Kabulü için 287 oy gereken önerge reddedildi. Gensorunun kabulü için 9 oy eksik kaldı. Gensorunun reddiyle tartışmalı emeklilik reformuna ilişkin tasarı nihai olarak kabul edildi.
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Fransa’yı karıştıran yasaya onay
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