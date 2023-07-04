Fransa’da kamu düzenini tehdit eden paylaşımlara ceza geliyor

Günlerdir süren olaylarla sarsılan Fransa'da dijital platformlar için yeni düzenleme hayata geçiriliyor. Uygunsuz içeriklerin paylaşıldığı sitelere giriş için yaş sınırı getirilmesi gibi bir dizi değişiklik öngören tasarı dün Senato'da gündeme geldi.Tasarıya, 27 Haziran'da başlayan protestolar nedeniyle yeni bir madde eklendi. Yetkili makamlar, kamu güvenliğini bozmaya teşvik eden sosyal medya paylaşımlarının 2 saat içinde kaldırılması emrini verebilecek. Emre uymayanlar 1 yıl hapis ya da 250 bin euro para cezasına çarptırılabilecek. Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise Nahel Merzouk isimli gencin polis kurşunuyla öldürülmesine tepki olarak başlayan protestolarda, çocukları olaylara karışan ailelere mali yaptırım uygulamak istediğini söyledi.İşadamı ve Sanayiciler Derneği protestoların 1 milyar euro'dan fazla hasara yol açtığını açıkladı. Buna göre 200 dükkân tamamen yağmalandı, 300 banka bayisi tamamen tahrip edildi ve 250 dükkân gösterilerden etkilendi.