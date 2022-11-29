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Giriş Tarihi: 29.11.2022 01:50

Fransa'da muhalefetin gensoru önergesi reddedildi

Fransa'da aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin, Başbakan Elisabeth Borne ve hükümetine karşı meclise sunduğu gensoru önergesi reddedildi

AA
Fransa’da muhalefetin gensoru önergesi reddedildi

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin Sosyal Güvenlik Bütçe Yasa Tasarısına ilişkin Borne ve hükümetine karşı verdiği gensoru önergesi, Ulusal Meclis'te görüşüldü. Önerge reddedilirken, bunun sonucunda yasa tasarısının tamamı Ulusal Meclis'te oylanmadan geçmiş oldu.

Başbakan Borne, cuma günü yasa tasarısının gelirler kısmının Ulusal Meclis'te oylanmadan geçmesi için Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrasını uygulamaya koymuş, LFI partisi ise hükümete karşı gensoru önergesi vermişti.

ANAYASA'NIN 49. MADDESİNİN 3. FIKRASI

Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrası, bir yasa tasarısının oylanmadan Ulusal Meclis'ten geçirilmesi için hükümete yetki veriyor ve buna karşı muhalefetin gensoru önergesi vermesine olanak sağlıyor.

Gensoru önergesi Meclis'teki milletvekillerinin çoğunluğunun desteğini alırsa hükümet düşüyor.

Önerge reddedilirse yasa tasarısı Meclis'te oylanmadan geçilmiş sayılıyor.

Yasa tasarısı onaylanmak üzere Senatonun önüne gidecek.

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Fransa'da muhalefetin gensoru önergesi reddedildi
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