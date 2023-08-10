Fransa’da Müslüman genci öldüren polisler hakim karşısına çıktı

Ulusal basındaki haberlere göre, temmuz başında Marsilya'daki gösterilerde Mohamed Bendriss adlı Müslüman genci öldürmekle suçlanan 5 çevik kuvvet polisinden 3'ü, açılan soruşturma kapsamında sabah mahkemeye çıkarken diğer iki polis salıverildi.

İfadeye çağrılan 3 polis, gözaltı süreleri uzatılmazsa ya tanık statüsüne alınacak ya da serbest bırakılacak.

NELER OLMUŞTU?

Fransa'nın Nanterre kentinde 27 Haziran'da 17 yaşındaki Nael M. isimli gencin polis kurşunuyla öldürülmesine tepki olarak Marsilya'da başlayan gösterilerde Müslüman bir genci öldürme suçlamasıyla 5 çevik kuvvet polisi gözaltına alınmıştı.

Ulusal Polis Soruşturma Birimi (IGPN), olayın tanığı oldukları gerekçesiyle 20 kadar polisi ifadeye çağırmıştı.

Evinin önünde yerde bulunan ve hastaneye kaldırıldığında öldüğü belirlenen Bendriss'in cesedi üzerinde inceleme yapan doktorlar, Müslüman gencin göğsüne isabet eden plastik mermiyle hayatını kaybetmiş olabileceğini belirtmişti.