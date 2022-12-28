Fransa’da PKK’nın izleri silinmiyor: Paris sokakları hala yıkık dökük

Olaylar sırasında bulvardaki bir fırının kapısının zarar gördüğü, bir esnafın vitrinine "Vitrine yaslanmayın, kırık" şeklinde uyarı yazısı astığı, bir sigorta şirketinin vitrinine ise terör örgütü PKK'nın ve elebaşının isimlerinin yazıldığı dikkati çekiyor. Bulvarda yanmış 2 bisiklet de göze çarpıyor.

Terör örgütünün hedefi olmaktan çekindikleri için soy isimlerini vermek istemeyen bölge esnafı ve çalışanlar, dükkanlarının vitrinlerindeki tahribatın 2-3 bin avroya mal olacağını aktardı.