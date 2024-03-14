Fransa’da polisin ihtarına uymadı, hayatını kaybetti

Ulusal basındaki haberlere göre, Ile-de-France bölgesinde Paris banliyölerinden Seine-Saint-Denis'e bağlı Aubervilliers'de iki tekerlekli scooterın sürücüsü, polisin "dur" ihtarına uymadı.

Polisle yaşanan kovalamaca sonucu üzerinde 2 kişi bulunan scooter, başka bir polis aracına çarptı.

Polis yetkilileri, 19 yaşındaki gencin olay yerinde yaşamını yitirdiğini, diğer yolcunun ise bacağından yaralandığını bildirdi. Yaralı yolcunun tedavisinin hastanede sürdüğü belirtildi.

Görgü tanığı, polis aracının, scooterın önünü keserek ölümcül kazaya neden olduğunu ve çarpma sonrası scooter sürücüsünün bir kamyonetin altına sürüklendiğini iddia etti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fransa'da Aralık 2023'te, scooterda seyahat eden 17 yaşındaki iki genç, polis kovalamacasının ardından geçirdikleri kazada hayatını kaybetmişti.

Fransız polisi Nanterre'de 27 Haziran 2023'te, içinde 3 kişi bulunan araca ateş açmış ve 17 yaşındaki sürücü Nael M'yi öldürmüştü. Nael'in ölümü, ülke genelinde protestolara yol açmıştı.