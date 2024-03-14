Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Fransa'da polisin ihtarına uymadı, hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 14.3.2024 13:34

Fransa'da polisin ihtarına uymadı, hayatını kaybetti

Fransa'da polisin uyarısına rağmen durmayan 19 yaşındaki scooter sürücüsü, geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitirdi.

AA
Fransa’da polisin ihtarına uymadı, hayatını kaybetti

Ulusal basındaki haberlere göre, Ile-de-France bölgesinde Paris banliyölerinden Seine-Saint-Denis'e bağlı Aubervilliers'de iki tekerlekli scooterın sürücüsü, polisin "dur" ihtarına uymadı.

Polisle yaşanan kovalamaca sonucu üzerinde 2 kişi bulunan scooter, başka bir polis aracına çarptı.

Polis yetkilileri, 19 yaşındaki gencin olay yerinde yaşamını yitirdiğini, diğer yolcunun ise bacağından yaralandığını bildirdi. Yaralı yolcunun tedavisinin hastanede sürdüğü belirtildi.

Görgü tanığı, polis aracının, scooterın önünü keserek ölümcül kazaya neden olduğunu ve çarpma sonrası scooter sürücüsünün bir kamyonetin altına sürüklendiğini iddia etti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fransa'da Aralık 2023'te, scooterda seyahat eden 17 yaşındaki iki genç, polis kovalamacasının ardından geçirdikleri kazada hayatını kaybetmişti.

Fransız polisi Nanterre'de 27 Haziran 2023'te, içinde 3 kişi bulunan araca ateş açmış ve 17 yaşındaki sürücü Nael M'yi öldürmüştü. Nael'in ölümü, ülke genelinde protestolara yol açmıştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Fransa'da polisin ihtarına uymadı, hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA