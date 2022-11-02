Fransa’da sağlık sistemi krizi: 2 yaş altı çocuklar tehlikede

MACRON DİKKATE ALMIYOR

Ile-de-France bölgesindeki hastanelerde pediatri servislerindeki personel ve yatak yetersizliği nedeniyle 30'dan fazla çocuk, başka bölgelere nakledilmek zorunda kaldı. Pediatri Kolektifinden yapılan açıklamada, 7 bin hastane ve kliniğin imzaladığı ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a, pediatri servislerinin uzun süredir ihmal edildiği ve zor çalışma şartlarına ilişkin açık mektup gönderildiği aktarıldı.

Açıklamada, 10 gün geçmesine karşın Macron'dan kendilerine yeterli cevap verilmediği belirtildi.

Pediatri servislerinin iyileştirilmesi için acil, güçlü ve kalıcı yapısal önlemler alınması gerektiği vurgulanan açıklamada, kolektif üyelerinin bugün mektuplarını Cumhurbaşkanı Macron'a bizzat iletmek için yürüyüş düzenleyeceği bildirildi.