Fransa’da sağlık sistemi krizi: 2 yaş altı çocuklar tehlikede

Fransa'da hastanelerin pediatri servisleri, personel ve yatak eksikliği ile artan bronşiolit vakaları nedeniyle kriz yaşıyor. Ülke basınındaki haberlere göre, pediatri servisleri 2 yaş altı çocuklarda görülen bronşiolit vakalarındaki hızlı artışla mücadelede yetersiz kalıyor.
MACRON DİKKATE ALMIYOR
Ile-de-France bölgesindeki hastanelerde pediatri servislerindeki personel ve yatak yetersizliği nedeniyle 30'dan fazla çocuk, başka bölgelere nakledilmek zorunda kaldı. Pediatri Kolektifinden yapılan açıklamada, 7 bin hastane ve kliniğin imzaladığı ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a, pediatri servislerinin uzun süredir ihmal edildiği ve zor çalışma şartlarına ilişkin açık mektup gönderildiği aktarıldı.
Açıklamada, 10 gün geçmesine karşın Macron'dan kendilerine yeterli cevap verilmediği belirtildi.
Pediatri servislerinin iyileştirilmesi için acil, güçlü ve kalıcı yapısal önlemler alınması gerektiği vurgulanan açıklamada, kolektif üyelerinin bugün mektuplarını Cumhurbaşkanı Macron'a bizzat iletmek için yürüyüş düzenleyeceği bildirildi.
Fransa'daki pediatri doktorları, çocuk servislerinin uzun süredir ciddi anlamda ihmal edildiğini, özellikle bu yıl, yoğun bakım ünitelerinin hemşire eksikliği nedeniyle kapalı olduğunu, bu durumdaki pediatri servislerinin hastalık seviyelerindeki en küçük artışla bile mücadelede zorlandığını belirtiyor.
Necker Çocuk Hastanesi önünde bugün başlayacak yürüyüş, Elysee Sarayı'nda son bulacak.