Fransa’da terör paylaşımları 1 saat içinde kaldırılacak

FRANSA kamuoyunda 3 yıldan uzun süredir tartışılan terör içerikli paylaşımlara ilişkin yasa tasarısı ulusal meclisten geçti. Fransa'da terör içerikli paylaşımların dijital ortamdan kaldırılmasına ilişkin yasa tasarısı, Ulusal Meclis'te kabul edildi. Yasaya göre, bundan sonra terör içerikli paylaşımların bir saat içinde kaldırılması gerekiyor. Düzenleme ile terör faaliyetlerinin sanal ortamda yayılmasının önlenmesi hedefleniyor. Fransız parlamenterler, bu düzenleme konusunda birlik içinde hareket etti. Ancak terör örgütü PKK'ya yakınlığı ile bilinen Jean Luc Melanchon öncülüğündeki Boyun Eğmeyen Fransa Partisi kararı "ifade özgürlüğüne darbe olarak" niteledi.