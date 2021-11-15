Fransa’dan İngiltere’ye zehir zemberek sözler: İngilizlerden ders alacak değiliz

11 GÜNDE 3 BİN 780 KİŞİ, FRANSA ÜZERİNDEN ÜLKEYE GİRİŞ YAPTI

Darmanin, bu akşam Paris'te İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel ile bir araya gelecek.

İngiltere'ye bu ay içinde yaklaşık 2 bin göçmenin geleceği tahminine karşın sadece ilk 11 günde 3 bin 780 kişi, Fransa üzerinden ülkeye giriş yaptı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 31 Ekim'de yaptığı açıklamada, Calais'de bulunan çok sayıda düzensiz göçmenin Fransa'ya iltica talebi olmadığını ve İngiltere'ye gitmek istediğini belirterek, "Bu konuda tansiyon yükseldi ve İngiltere'nin içinde siyasi tartışmalara neden oldu. Bazı tercih ve uygulamaları kabul edemeyiz, deniz yoluyla gelenleri geri itmek gibi. Bu uluslararası insani hukuka aykırıdır. Bu konuda (İngiltere Başbakanı) Boris Johnson ile birçok kez görüştük." ifadesini kullanmıştı.