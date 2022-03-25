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Giriş Tarihi: 25.3.2022 20:15

Fransa'dan Rusya'nın Paris Büyükelçiliğine tepki: Kabul edilemez

AA
Fransa’dan Rusya’nın Paris Büyükelçiliğine tepki: Kabul edilemez

Fransa'da, sosyal medyada Avrupalılara ilişkin paylaşılan bir karikatür nedeniyle Rusya'nın Paris Büyükelçisi Alexey Meshkov, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Paylaşılan karikatürün kabul edilemez olduğu ifade edilen açıklamada, "Rusya ile diyalog kanalını sürdürmeye çabalıyoruz ancak bu eylemler tamamen orantısız." ifadesine yer verildi.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın Paris Büyükelçiliğinin Twitter'da paylaştığı karikatürün kabul edilemez olduğu belirtildi.

Büyükelçi Meshkov'un bakanlığa çağrıldığı ifade edilen açıklamada, "Rusya ile diyalog kanalını sürdürmeye çabalıyoruz ancak bu eylemler tamamen orantısız." ifadesine yer verildi.

Fransız basınındaki haberlerde, büyükelçiliğin Twitter'da paylaştığı karikatürde, diz çökmüş Avrupalıların, ABD'yi temsil eden kişi karşısında küçük düşürücü bir pozisyona konulduğu kaydedildi.

Söz konusu paylaşım daha sonra silindi.

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Fransa'dan Rusya'nın Paris Büyükelçiliğine tepki: Kabul edilemez
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