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Giriş Tarihi: 1.4.2023 12:24

Fransa’nın İslam düşmanlığında son nokta: Oruç açmaya yasak geldi!

İslam dünyası Ramazan ayını yaşarken Fransa’dan tepki çeken bir uygulama geldi. Sözde din ve inanç özgürlüğünün olduğu ülkede Müslümanlara uygulanan ayrımcılığa bir yenisi daha eklendi. Fransa Futbol Federasyonu, Ramazan ayı nedeniyle oruç tutan futbolculara “ayrıcalık” tanınmayacağını ve Müslüman futbolcuların oruçlarını açması için maçlara ara verilmeyeceğine karar verdi.

AA
Fransa’nın İslam düşmanlığında son nokta: Oruç açmaya yasak geldi!

Fransa Futbol Federasyonu, Müslüman futbolcuların oruçlarını açması için maçlara ara verilmesini yasakladı.

"MAÇLARA ARA VERİLMEYECEK"

Federal Hakemler Komisyonuna (CFA) dün bir elektronik posta gönderen federasyon, Müslüman futbolcuların oruçlarını açması için maçlara ara verilmemesini istedi.

Elektronik postada, federasyon tüzüğünün 1. maddesindeki "Futbol, oyuncularının siyasi, dini, ideolojik veya sendikal düşüncelerini dikkate almaz. Herkes için bağlayıcı bu ilkeye saygı gösterilmesini sağlamak tüm tarafların sorumluluğundadır." ifadesi yer aldı.

ORUÇ AÇANA CEZA GELİYOR

Bu hükümlere aykırı davrananların ceza alabileceği uyarısında bulunuldu.

Elektronik postanın detaylarının basında yer almasının ardından başta sosyal medya olmak üzere çeşitli platformlarda yasağa tepki gösterildi.

İngiltere'de, Premier Lig ve alt liglerdeki karşılaşmalar esnasında hakemlerin oyunun durakladığı anlarda futbolculara oruçlarını açmaları için süre tanıyacağı duyurulmuştu.

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Fransa’nın İslam düşmanlığında son nokta: Oruç açmaya yasak geldi!
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