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Giriş Tarihi: 8.11.2022 20:25

Fransız bakan hakkında "çıkar ilişkisi" iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı

AA
Fransız bakan hakkında çıkar ilişkisi iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı

Fransa'da Enerji Dönüşümü Bakanı Agnes Pannier-Runacher hakkında "çıkar ilişkisi" iddiaları üzerine Kamu Hayatında Şeffaflık Yüksek Otoritesi (HATVP) tarafından soruşturma başlatıldı.

Disclose internet sitesinin haberinde, Fransız-İngiliz petrol şirketi Perenco'nun eski yöneticilerinden olan babasının 2016'da kurduğu Arjenum şirketinde Runacher'in 3 çocuğunun hissesi bulunduğu iddialarına yer verildi.

Runacher'in bakanlık görevine gelirken yaptığı mal beyanında bu durumu belirtmediği, ayrıca Arjenum şirketinin fonlarının bazılarının vergi cenneti olarak adlandırılan ülkelerde bulunduğu ileri sürüldü.

Ulusal basındaki habere göre, Disclose'un yayımladığı haberin ardından HATVP konuya ilişkin soruşturma başlattı.

- Bakan iddiaları yalanladı

Ulusal Meclis'te hükümete soru faslında Bakan Runacher, "Disclose tarafından yayımlanan asılsız ve iftira niteliğindeki iddiaları bu sabah öğrendim." diyerek, mevzuat gereği çocuklarının mal varlığını, HATVP'a açıklama zorunluluğu bulunmadığını savundu.

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Fransız bakan hakkında "çıkar ilişkisi" iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı
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