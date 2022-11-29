Fransız Meclisi’nde ‘Afrika’ya dön’ saldırısına uğramıştı: Milletvekilinden yeni açıklama geldi

Fransa'da ay başında Ulusal Mecliste aşırı sağcı Milletvekili Gregoire de Fournas tarafından ırkçı sözlerle saldırıya uğrayan Milletvekilli Carlos Martens Bilongo, ırkçılığın görüş değil suç olduğunu söyledi. Ulusal Mecliste 3 Kasım'da Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinden siyahi Milletvekili Bilongo'nun konuşması, Ulusal Birlik (RN) partili Gregoire de Fournas'ın "Afrika'ya geri dönsün" sözleriyle kesilmiş, bunun üzerine oturum sonlandırılmıştı.

"IRKÇILIK GÖRÜŞ DEĞİL SUÇTUR"

Bilongo, Mecliste ırkçı sözlü saldırıya uğradığında Ocean Viking yardım gemisinin kurtardığı ancak hiçbir Avrupa Birliği (AB) ülkesinin kabul etmeye yanaşmaması nedeniyle günlerce Akdeniz'de mahsur kalan 234 göçmenin durumuna dikkati çeken konuşma yapıyordu. Ülkede uzun süre tartışılan konuya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Bilongo, Fransız Meclisinde 2022 yılında bu sözlerin sarf edilmesinin, kendisini hayal kırıklığına uğrattığını ve çok üzdüğünü vurgulayarak, bu sözler karşısında o an içten içe öfkelendiğini söyledi.