Freddy Kasırgası bir ülkeyi daha vurdu! Can kaybı yükseliyor

FREDDY KASIRGASI EN UZUN SÜRELİ FIRTINA OLABİLİR

Freddy Kasırgası, ilk olarak 21 Şubat'ta Madagaskar'ı, 3 gün sonra Mozambik'i vurmuş, her iki ülkede de binlerce kişi yerinden olmuştu. Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) tarafından yapılan açıklamada, 32 gündür Hint Okyanusu üzerinde olan fırtınanın kayıtlara geçen en uzun süreli fırtına olabileceği ifade edilmişti. Bir fırtınanın böyle bir döngü oluşturmasının nadir olduğunu aktaran WMO, bunu meteorolojik olarak "olağanüstü" olarak tanımlamıştı.