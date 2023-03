Freddy Kasırgası bir ülkeyi daha vurdu! Can kaybı yükseliyor

Mozambik'in ardından Malavi'yi vuran Freddy Kasırgası'nda can kaybı arttı. Polis tarafından yapılan açıklamada, ülkedeki can kaybının 51'e yükseldiği, çok sayıda kişinin kayıp ve yaralı olduğu ifade edildi. Polis, 36 kişinin ülkenin merkezindeki Blantyre finans merkezindeki Chilobwe'de hayatını kaybettiğini aktardı. Hayatını kaybedenler arasında aynı aileden 5 kişinin ve 3 yaşındaki bir çocuğun da olduğu belirtildi. Can kaybının artması bekleniyor.