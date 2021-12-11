Fukuşima felaketi sonrası yasak getirilmişti... İngiltere’den Japon mamullerine flaş karar

Böylelikle başta kuzeydoğu olmak üzere farklı bölgelerdeki Miyagi, Yamagata, İbaraki, Gunma, Niigata, Yamanaşi, Nagano ve Şizuoka eyaletlerinde yetişen ürünler, İngiliz müşterinin beğenisine sunulabilecek.

İngiltere'nin kararı sonrası, Japon tarım ve gıda ürünlerine ithalat yasağı uygulayan ülke ve bölge sayısının 13'e düşeceği bildirildi.