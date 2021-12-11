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Haberler Dünya Haberleri Fukuşima felaketi sonrası yasak getirilmişti... İngiltere’den Japon mamullerine flaş karar
Giriş Tarihi: 11.12.2021 09:47

Fukuşima felaketi sonrası yasak getirilmişti... İngiltere’den Japon mamullerine flaş karar

AA
Fukuşima felaketi sonrası yasak getirilmişti... İngiltere’den Japon mamullerine flaş karar

İngiliz hükümeti, Japonya’da 2011 yılında yaşanan Fukuşima nükleer felaketi sonrası ülkeden ithal edilen gıda mamullerine sınırlama getirmişti. Aradan geçen 10 yılın ardından yeni karar devreye girdi.

İngiltere, 2011'de meydana gelen deprem ve tsunami sonrası Fukuşima'daki kaza sebebiyle Japon gıda mamullerine koyduğu ithalat sınırlamalarını kaldıracak.

Kyodo ajansının Japonya Tarım Ormancılık ve Balıkçılık Bakanlığına dayandırdığı haberine göre, Londra hükümeti, 2011 kazası sonrası durdurduğu mamul ithalatına yeniden başlayacak.

RESMİ KARAR ŞUBAT AYINDA DUYURULACAK

Toplamda 23 tarım ve gıda ürününe yönelik ithalat sınırlamasını kaldıracak yeni uygulama kapsamında hükümet, resmi kararını Şubat 2022'ye kadar duyuracak.

Böylelikle başta kuzeydoğu olmak üzere farklı bölgelerdeki Miyagi, Yamagata, İbaraki, Gunma, Niigata, Yamanaşi, Nagano ve Şizuoka eyaletlerinde yetişen ürünler, İngiliz müşterinin beğenisine sunulabilecek.

İngiltere'nin kararı sonrası, Japon tarım ve gıda ürünlerine ithalat yasağı uygulayan ülke ve bölge sayısının 13'e düşeceği bildirildi.

ABD, 2011 sonrası Japon tarım ve gıda ürünlerine getirdiği ithalat sınırlamalarını Eylül 2021'de kaldırmıştı. Böylelikle bölge geneli 14 eyalette yetişen 100'e yakın ürününün ABD'ye ithalatının önü açılmıştı.

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Fukuşima felaketi sonrası yasak getirilmişti... İngiltere’den Japon mamullerine flaş karar
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