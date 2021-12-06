Gambiya’da Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan isim belli oldu!

Bağımsız Seçim Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Barrow 457 bin 519 oy alarak yüzde 53 ile kazandı. Barrow'un cumhurbaşkanlığı yarışındaki en büyük rakibi ana muhalefetteki Birleşik Demokrat Partisi (UDP) lideri Ousainou Darboe ise 238 bin 253 oy aldı.

Bağımsız Seçim Komisyonu Başkanı Alieu Momar Njai, yaptığı açıklamada, "Seçimlerde 457 bin 519 oy alan Adama Barrow'un Gambiya başkanlığına usulüne uygun olarak seçildiğini beyan ediyorum." dedi.

Aralık 2016 seçimlerinde, muhalefet koalisyonunun lideri olarak görev yapan ve çok fazla göz önünde bir isim olmayan Barrow, sürgündeki Jammeh'i her şeye rağmen mağlup etmeyi başarmıştı.