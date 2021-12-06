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Giriş Tarihi: 6.12.2021 01:05

Gambiya'nın Cumhurbaşkanı belli oldu

Gambiya’nın Cumhurbaşkanı belli oldu

Gambiya'da mevcut Cumhurbaşkanı Adama Barrow yeniden Cumhurbaşkanı seçildi.

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Gambiya'nın Cumhurbaşkanı belli oldu
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