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Giriş Tarihi: 23.4.2023

Gannuşi’ye yargı tezgâhı

Gannuşi’ye yargı tezgâhı
Tunus'ta tutuklanan Nahda Hareketi lideri ve eski Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi, "devletin yapısını değiştirmek "suçlamasıyla karşı karşıya. Cumhurbaşkanı Kays Said'in başbakanı görevden aldığı ve meclisi feshetmesinin yolunu açan 25 Temmuz 2021 olağanüstü kararlarının ardından Gannnuşi, farklı davalardan birçok kez ifadeye çağrıldı. Saatlerce sorgulanan ve serbest kalan Gannuşi, 20 Nisan'da şafak vakti tutuklandı. Gannuşi'nin avukatlarından Muhtar ec-Cami, müvekkilinin "devlet güvenliğini tehdit eden açıklamaları" olduğu iddiasıyla tutuklandığını belirtti. Soruşturma dosyasında birçok "hukuk ihlali" olduğunu vurgulayan Cami, "Tutuklama kararı, iktidarın Gannuşi'nin de desteklediği muhalefetteki Ulusal Kurtuluş Cephesi'ni kendisine büyük bir tehdit olarak görmeye başladığını gösteriyor" dedi. Avukat Samir Dilo ise suçlamaların idamla sonuçlanabileceğine dikkati çekti.
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Gannuşi’ye yargı tezgâhı
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