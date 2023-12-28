Gazetecilerin İsrail’in Pegasus yazılımıyla izlendiği ortaya çıktı!

TIKLAMAYA GEREKMEDEN AKTİVE OLUYOR

Raporda yazılımın, Anand Mangnale'nin telefonuna 23 Ağustos'ta iMessage üzerinden yolladığını ve bu yazılımın, gönderilen mesaja tıklanması gerekmeden aktive olabilen bir virüs olduğu anlatıldı.

Mangnale'nin telefonuna yapılan saldırının, gazetecinin Hindistan'daki çokuluslu holdinglerin hisse manipülasyonlarını araştırdığı zamanda yapıldığı saptandı.

Mangnale'ye siber saldırı düzenleyen kişi veya kuruluşun mail adresinin Siddharth Varadarajan'ın telefonuna 16 Ekim'de yapılan siber saldırıda da kullanıldığı, iki gazetecinin de aynı Pegasus yazılımı müşterisi tarafından hedef alındığı ortaya kondu.

Washington Post'un, olaylara ilişkin NSO Group'a ulaşmasının ardından şirket, tüm müşterilerinin "terörle ve büyük suçlarla ilgilenen kolluk kuvvetleri ve istihbarat kurumları" olduğunu belirterek, şirket anlaşmalarının gazeteciler, avukatlar, insan hakları savunucuları, terörle ilişkisi olmayan siyasi muhalifleri "hedef almayı engelleyecek mekanizmalar sağladığını" öne sürdü.

Grup ayrıca şirketin hedef alınan şahıslar ya da şahıslardan toplanan istihbarat bilgileri hakkında hiçbir zaman bilgileri olmadığını iddia etti.

Örgüt, Hindistan'da Pegasus kullanımına ilişkin Yüksek Mahkeme Teknik Komite Raporu'nun bulgularının derhal açıklanması çağrısında bulunurken Hindistan hükümetinin, son ifşaatlar da dahil olmak üzere tüm hedefli izleme vakalarına ilişkin bağımsız, şeffaf ve tarafsız bir soruşturma yürütmesi gerektiğinin altını çizdi.