Gazprom Almanya’da şirket kurdu

Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesinin yürütücü firması Nord Stream 2 AG'den yapılan açıklamada, Almanya'da "Gas For Europe" adıyla bir alt şirket kurulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Yeni şirket, Alman karasularında bulunan Kuzey Akım 2 hattının 54 kilometrelik bölümünün ve Lubmin'deki tesislerin sahibi ve işletmecisi olarak, Alman Enerji Yasası uyarınca bağımsız bir iletim sistemi operatörü olacak." ifadesine yer verildi.

Almanya'nın enerji piyasası düzenleyici kurumu Bundesnetzagentur-BNetzA'dan 16 Kasım'da yapılan açıklamada, Kuzey Akım 2'nin ruhsatlandırma sürecinin geçici olarak askıya alındığı bildirilmişti.