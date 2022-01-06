Gazprom, BOTAŞ ile 4 yıllık anlaşma imzaladı

4 YILLIK ANLAŞMA

Rus şirketinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "BOTAŞ ile doğal gaz tedarikine yönelik yeni bir sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme, TürkAkım doğal gaz boru hattı üzerinden dört yıl boyunca yıllık 5,75 milyar metreküpe kadar gaz arzını kapsamaktadır." ifadeleri kullanıldı.