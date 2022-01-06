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Giriş Tarihi: 6.1.2022 12:27 Son Güncelleme: 6.1.2022 12:45

Gazprom, BOTAŞ ile 4 yıllık anlaşma imzaladı

Gazprom, BOTAŞ ile 4 yıllık anlaşma imzaladı

Rus Gazprom, Türk enerji şirketi Botaş ile 4 yıllık anlaşma imzaladı. Anlaşmaya göre Gazprom, TürkAkım boru hattı üzerinden 5,75 milyar metreküp doğal gaz sevkiyatı yapacak.

Rusya'nın enerji şirketi Gazprom ile Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ), TürkAkım boru hattı üzerinden 4 yıl vadeli olarak doğal gaz alım sözleşmesine imza attı.

4 YILLIK ANLAŞMA

Rus şirketinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "BOTAŞ ile doğal gaz tedarikine yönelik yeni bir sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme, TürkAkım doğal gaz boru hattı üzerinden dört yıl boyunca yıllık 5,75 milyar metreküpe kadar gaz arzını kapsamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

DAHA ÖNCE AÇIKLAMA YAPILMIŞTI

Gazprom Export'un Başkanı Elena Burmistrova, geçen yıl kasım ayında yaptığı açıklamada, Türkiye'ye doğal gaz sevkiyatını yaklaşık yüzde 140'a yakın artırdıklarını ve 2021 sonu itibarıyla yaklaşık 25 milyar metreküp gaz sevkiyatı yapmayı planladıklarını bildirmişti.

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Gazprom, BOTAŞ ile 4 yıllık anlaşma imzaladı
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