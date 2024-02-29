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Giriş Tarihi: 1.3.2024

Gazze ateşi ABD’yi de sardı

Gazze ateşi ABD’yi de sardı
İsraıi'in Washington Büyükelçiliği önünde ABD Hava Kuvvetleri askeri Aaron Bushnell'in "Gazze'deki soykırıma ortak olmayacağını" söyleyerek kendini yakmasının ardından ABD'de oluşan panik büyüyor. ABD'li asker Aaron Bushnell'i anmak için toplanan gaziler, askeri üniformalarını ateşe verdi. Protestocu grup "Aaron Bushnell'i unutmayın, o yalnız değil" sloganları atarken, soykırım karşıtı gaziler çöp kovasında askeri üniformalarını yaktı. Protesto görüntüsü sosyal medyada kısa sürede milyonlarca izlendi. Öte yandan Amerikalı asker Aaron Bushnell'in askerlik arkadaşı Levi Pierpont, kendisi ve Bushnell'in orduda şahit oldukları olaylar nedeniyle zaman içinde savaşlara bakışlarının değiştiğini söyledi. Amerikalı Yahudi kadın ise Bushnell'in olayından etkilenerek, Gazze için ateşkes çağrısında bulundu. New York'ta da Filistin destekçileri, İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik katliamını sonlandırması ve acil ateşkes yapılması için 24 saatlik kesintisiz eylem başlattı.
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Gazze ateşi ABD’yi de sardı
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