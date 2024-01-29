Gazze için acil uyarı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı İgli Hasani ile Tiran'daki görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Gazze'de devam eden trajediye dikkat çeken Fidan, "Binlerce insanı biz kurşunlardan ve bombalardan kaybetmişken şimdi İsrail tarafından Gazze'de rehin alınmış milyonlarca Filistinlinin açlıkla ve salgın hastalıkla katledilme tehlikesiyle karşı karşıyayız. Gazze'ye girilmesine izin verilmeyen insani yardımlar, tıbbi malzemeler, içeride büyük bir felaketin habercisi şu anda" dedi. Uluslararası kamuoyunu bunu önleyici tedbirler almaya davet eden Fidan, "Aksi takdirde çok geç olabilir" diye konuştu.